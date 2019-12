La befana pronta ad atterrare al porto di Cattolica

Il 6 Gennaio 2020 torna la quinta edizione della Befana al porto a cura del team 3zero3 guidato dal pilota Manuel Reggiani. La Piazza Galuzzi dalle 14.00 si trasformerà in un evento magnifico a cielo aperto con l'arrivo di tantissime befane dal mare e non, perche quest'anno oltre al team 3zero3 arriveranno i ragazzi della Daboot e Vanni Oddera, insieme per fare una festa fuori da tutte le aspettative. Durante l'evento verranno distribuite caramelle, vin brulè e una sorpresa finale per tutti i partecipanti; ad allietare il pomeriggio la voce di radio studio più Walter massa con la diretta nazionale dell'evento. Quando i due team si incontrano non si puo non parlare di Mototerapia, infatti nel pomeriggio sono stati invitate tutte le associazione e non di ragazzi diversamente abili della zona e delle zone limitrofi, alcuni arrivano adirittura dal nord e dal centro Italia, per salire in sella a delle potenti moto da cross, quindi non ci sono scuse per non essere presenti il 6 Gennaio a Cattolica.