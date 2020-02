"Un mumoent ad dibuleza" commedia dialettale al teatro Astra

La compagnia dialettale La Belarioesa, sabato 15 febbraio, alle 21.00 sarà al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina. La compagnia porterà in scena la nuova commedia di quest' anno, intitolata "Un mumoent ad dibuleza", suddivisa in tre atti, scritta e diretta da Mario Bassi. Dopo diverse commedie ambientate negli anni successivi alla guerra, questa nuova opera vede i protagonisti districarsi tra le dinamiche dei nostri giorni: una nuova avventura per una compagnia che vanta ormai 40 anni di attività. La prevendita avverrà lo stesso giorno dello spettacolo, presso il Teatro dalle 14.00 alle 17.00.