In prima nazionale assoluta Il musical "La Bella e la Bestia" arriva a Cattolica

Dopo il sensazionale debutto del nuovo musical inedito "La Bella e La Bestia, una rosa per una vita", al Teatro Comunale di Cagli (PU) il 16 e 17 Novembre 2019 con tre repliche tutte Sold out, ora il musical diretto da Simona Paterniani è pronto per iniziare il tour nazionale.

La prima data ufficiale è il 22 Febbraio 2020 al favoloso Teatro della Regina di Cattolica con 2 repliche per accontentare grandi e piccini. Alle 16.30 e alle 21.00. Sarà la prima nazionale in assoluta.

Ispirata dalla favola originale di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, Simona Paterniani regista e autrice del libretto ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e arricchendola di nuovi personaggi divertenti e stravaganti.

Uno spettacolo completamente nuovo e mai visto prima, la storia narra del Principe Adam, della Principessa Francoise e del loro grande amore. Grande amore che purtroppo sarà interrotto dal Dio dei boschi che con un incantesimo trasformerà il Principe in una orribile Bestia. La storia si sviluppa attraverso la storia di Belle, il padre Matisse, le due sorelle e gli antagonisti Gerson e Lefesse... non mancheranno poi i simpaticissimi oggetti che animano il castello.

Una favola ricca di effetti speciali e densa di emozioni. Si ride (tanto!), ci si commuove e ci si emoziona continuamente.

Le musiche e le liriche sono di Stefania Paterniani e di Giov Lor. Le scenografie di Chiediscena di Filippo Iezzi (Mary Poppins, La fabbrica di cioccolato ecc ecc), i costumi di Laura Marzoli e Nicole Marsano, il make up della Bestia è invece affidato ad Andrea Giomaro, mago degli effetti speciali che collabora con il mondo del teatro e del cinema da anni (Ridley Scott, Matteo Garrone solo per citarne alcuni).