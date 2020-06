La festa europea della musica a tutto jazz con la AB Rimini Big Band

"Abbiamo scelto un giorno speciale per “rompere il silenzio” di questi lunghi mesi di “chiusura forzata". Il 21 giugno, primo giorno d’estate e Festa Europea della Musica, sarà la AB Rimini Big Band diretta dal m° Renzo Angelini a esibirsi in streaming su Facebook e Youtube e sui media del comune di Rimini con un concertino registrato dal vivo alcuni giorni fa, in un luogo piuttosto inconsueto come il parcheggio antistante la sede della Banda. Introducendo il concerto della A.B Rimini Big Band il presidente della Filarmonica, dott. Pietro Leoni ha ringraziato i musicisti e ha sottolineato che “La nostra Filarmonica con questo piccolo contributo intende partecipare ai festeggiamenti della Festa europea della musica e aderire all’appello degli artisti e del mondo della musica italiano perché il 21 giugno non sia una festa della musica senza musica”.

La A.B Rimini Big Band è considerata una tra le più interessanti formazioni jazz del riminese e della regione Emilia Romagna, diretta dal m°Renzo Angelini è composta da Vittorio Del Bianco, Luca Migani sax alto; Oscar Marcucci, Federico Canini, sax tenore; Luigi Ermanno Corbelli, Riccardo Sabattini, sax Baritono;Elio Lucarelli, Ivan Serafini, Cesare Pedoni, Gilberto Bartolini; Renato Pigneri, Andrea Brugnettini, Tromboni; Glauco Pini, Chitarra; PierPaolo Corbelli, basso elettrico;Roberto Patumi, Piano elettrico; Claudio tirincanti, batteria. Nel corso del concerto sono stati eseguiti alcuni brani tratti dal vasto repertorio della Big Band: Theme from New York, Estate famosa canzone di Bruno Martino e Bruno Brighetti, Fun Time di Sammy Nestico, Big Swing Face scritto da Bill Potts e, infine, Sweet Georgia Brown di B. Bernie e M. Pinkard. I protocolli per l’esibizione dal vivo delle Bande Musicali si stanno alleggerendo e presto ci ritroveremo nelle piazze e nei teatri con le formazioni musicali della Filarmonica città di Rimini per un caloroso abbraccio musicale. Viva la Musica. Il concertino della Big Band (durata 18 minuti) può essere visionato dal 21 giugno.