La Norma di Bellini in scena al Teatro Galli

Venerdì 29 novembre ore 20 a domenica 1 dicembre ore 15.30 al Teatro Galli andrà in scena il capolavoro della tradizione italiana, la Norma di Vincenzo Bellini, con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Questo nuovo allestimento, coproduzione che vede il Teatro Galli affiancare Ravenna Festival e il Teatro Alighieri, è affidato alla regia di Cristina Mazzavillani Muti. A dirigere il melodramma, che Bellini compose su libretto di Felice Romani, sarà Alessandro Benigni. A dare voce a Norma, figlia del capo dei druidi e sacerdotessa che ha violato i voti per amore di un romano, è il soprano coreano Vittoria Yeo; l’amato Pollione, proconsole romano, è il tenore Giuseppe Tommaso, mentre il basso Antonio Di Matteo è Oroveso, padre di Norma, e il mezzosoprano turco Asude Karayavuz sperimenta i panni di Adalgisa, rivale in amore di Norma. Completano la compagnia di canto Erica Cortese, la fida Clotilde, e Riccardo Rados, l’amico di Pollione, Flavio. Alla guida del Coro Lirico Marchigiano Vincenzo Bellini unito al Coro Luigi Cherubini, il maestro Antonio Greco.