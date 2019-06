La Notte celeste ti regala momenti di relax alle Terme

All’insegna del claim “Il Tuo Benessere naturale” terme dell’Emilia Romagna in festa, nel week end del 14-16 giugno, per l’ottava edizione della “Notte Celeste”. Sarà una tre giorni di eventi che coinvolgerà, da Salsomaggiore a Riccione, 19 stabilimenti termali. A mezzanotte del 15 giugno, momento clou della festa, ogni località termale coinvolta “saluterà” a suo modo, questa edizione della Notte Celeste, con fuochi d’artificio sul mare, fontane danzanti, musica sotto le stelle e migliaia di bandiere celesti sventolanti. Nella Notte Celeste 2019 sono coinvolti Riminiterme e Riccione Terme. Tutte le informazioni sul programma dell’evento sono consultabili al sito www.lanotteceleste.it che presenta anche speciali proposte soggiorno, per un weekend dedicato al relax e benessere, messe a punto dagli operatori turistici. Si potrà rimanere sempre connessi durante la festa, raccontandola in diretta, grazie ai social network: l’hashtag è #notteceleste.



Gli appuntamenti da non perdere

Sono tanti gli eventi, quasi tutti gratuiti, da non perdere in questa Notte Celeste 2019: tra gli altri, sabato 15 a Riminiterme dal pomeriggio camminata ecologica in riva al mare con raccolta rifiuti, rustida di pesce “azzurro”, concerto di Sergio Casabianca e fuochi d’artificio finali. Si prosegue all’alba di domenica, con il concerto dei The Jammers, “featuring” Fabrizio Bosso (a pagamento). Riccione Terme propone trattamenti benessere al fango termale viso e corpo (gratuiti), l’ingresso speciale (2X1) alle piscine dell’area “Perle d’Acqua Park” (con idropercorsi rivitalizzanti, idromassaggi, attività di acquafitness e acquadance), l’entrata gratuita per i primi 50 che indosseranno un costume celeste.