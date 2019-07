La Notte dei talenti a San Giovanni in Marignano

Si scaldano i motori per gli eventi estivi marignanesi: Mercatino dei Bimbi, Concerto del Corpo Bandistico, Attività sportive e tanto altro nelle proposte del Granaio. L'Associazione Pro Loco, che si impegna per la tutela e la valorizzazione del patrimonio, della cultura e la promozione turistica del territorio, propone, per la Seconda edizione e dopo il clamoroso successo dell'anno scorso, La notte dei talenti, un Festival pensato per tutti coloro che hanno delle qualità particolari e vogliono mettersi in gioco, in una serata di spensieratezza ed allegria. L'evento si svolgerà venerdì 26 Luglio alle ore 21.00 in Piazza Silvagni e tutti coloro che hanno una particolare abilità possono ancora iscriversi. Come lo scorso anno, i concorrenti selezionati si esibiranno, durante la serata, davanti ad una giuria di qualità, che premierà i primi tre classificati e decreterà il vincitore dell'edizione n. 2. La Giuria 2019 è particolarmente significativa, in quanto composta da giornalisti e vari professionisti del mondo della spettacolo: Vania Arcangeli, casting director: promuove attori e comparse in tutta la Romagna; Giovanni Seltralia, giornalista musicale e collaboratore con riviste quali:Sound&Lite e Inside Music; Luca Pizzagalli, insegnante e collaboratore del Resto del Carlino; Marcello Franca, artista poliedrico, nonchè direttore artistico dell'evento The Magic Castle Gradara; Arcangela Ricco, esperta di Talent, nonche' rappresentante della Pro Loco.