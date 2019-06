La Notte del liscio apre l'estate in Romagna con Moreno il Biondo, Orietta Berti, Simone Cristicchi e tanti altri

Dal 14 al 16 giugno La Notte del Liscio darà il via all’estate in Romagna tra gli ospiti Orietta Berti e Simone Cristicchi.

La grande festa del ballo tra tradizione e contemporaneità comincia in grande stile il 14 giugno con l’orchesta di Mirko Casadei che ospiterà sul palco artisti del calibro di Simone Cristicchi, passando per l'originale Banda Rulli Frulli con i suoi 70 componenti che suonano strumenti ottenuti da oggetti di uso comune.

Il 15 giugno sarà la volta dell’Orchestra di Moreno il Biondo alla quale si uniranno la “gloria” della canzone italiana Orietta Berti, il rapper Mondo Marcio, Carlo Marrale, leader e fondatore dei Matia Bazar, e tanti altri!

Anche quest’anno, quindi, La Notte del Liscio è pronta a far ballare e divertire il pubblico celebrando l’identità della Romagna e confermandosi come un perfetto connubio fra tradizione e innovazione. Oltre alle più famose orchestre folk e del liscio e artisti pop di ieri e di oggi, ci saranno decine di eventi tra esibizioni, mostre sulla storia del liscio e omaggi in musica ai nomi storici del Liscio.

Il 15 giugno a Bellaria Igea Marina, in Piazzale Santa Margherita, concerto di Mirna Fox e Roberto Tomasi, che ripropongono con il loro stile originale i grandi successi del liscio.

Il Lungomare Spadazzi di Rimini Miramare sarà animato da uno spettacolo musicale e un mercatino artigianale.

Infine, domenica 16 giugno a Misano Adriatico musica e spettacolo con Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento nell’ambito della manifestazione folkloristica la Sagra della Ciliegia.



Il programma, disponibile nel dettaglio sul sito ufficiale dell’evento www.notteliscio.it