"La scuola delle mogli" in scena al Teatro Galli

Mercoledì 4 dicembre 2019 alle 21 al Teatro Amintore Galli, piazza Cavour andrà in scena "La scuola delle mogli".

Secondo spettacolo in cartellone del turno D è 'La scuola delle mogli' di Moliere, per la regia di Arturo Cirillo, produzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Stabile di Napoli.

Una commedia sapiente e di sorprendente maturità, una delle più celebri di Molière, che vede al centro della trama il ricco parvenu Arnolfo, interpretato dallo stesso Cirillo, ossessionato dal timore dell'infedeltà coniugale, che per evitare il tradimento da parte della consorte, alleva fin dall'infanzia una ragazzina, Agnese, tenendola segregata e senza darle alcuna istruzione. Al centro della scena Cirillo pone una “casa di bambola” girevole, un originale escamotage scenico per mettere in campo una serie di esilaranti meccanismi drammaturgici, tra la farsa e una lezione di alta moralità.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811