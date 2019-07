"La sera prima" porta al cinema la cultura napoletana

Dal 1 agosto, dopo l'anteprima nazionale al Social World Film Festival di Vico Equense, arriverà al cinema il film "La sera della prima", diretto da Loretta Cavallaro, prodotto da BLOOPERS srl, con Francesco Tripodi, Paola Casella, Massimiliano Colonna. E con Mariano Rigillo, Gigio Morra, Lucio Allocca, Cicci Rossini, Norma Martelli, Giulio Adinolfi, Angela Rago, Ugo Fancareggi, Gianni Lambrosio, Germano Bellavia, Gisella Szaniszlo, Luciano Saltarelli, Ettore Nigro. Con la partecipazione amichevole di Enzo Cannavale e con la partecipazione straordinaria di Fausto Mesolella.

Un film di grande attualità e dai contenuti universali, che esalta e riscopre il teatro, una forma di arte in cui Napoli in particolare ha raggiunto livelli eccellenti. "La sera della prima" si inserisce nel dibattito sulla “questione Napoli” con un punto di vista positivo che mette in evidenza la struttura sana e culturale della città. Si contrappone alla violenza, all'illegalità e all'immagine negativa ed univoca che viene fornita di Napoli e della Campania.

Un progetto che coinvolge il territorio, dando visibilità alla realtà culturale della città, e che guida lo spettatore in un viaggio attraverso una Napoli insolita e nascosta. E come in ogni viaggio non conta la meta, ma il percorso, ossia il viaggio stesso: incontri, amicizia, valori, voglia di scoprire il senso della vita, di guardare un po’ dentro se stessi, aprendosi al mondo e agli altri.