La Traviata al Teatro della Regina

Venerdì 6 settembre alle 21 dal Teatro della Regina il Coro lirico della Regina di Cattolica presenta una selezione dall'opera “La Traviata”. La sera è patrocinata dal Comune di Cattolica. La traviata è un'opera in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave. È basata su La signora delle camelie, opera teatrale di Alexandre Dumas (figlio), che lo stesso autore trasse dal suo precedente omonimo romanzo. Viene considerata parte di una cosiddetta "trilogia popolare" di Verdi, assieme a Il trovatore e a Rigoletto. Fu in parte composta nella villa degli editori Ricordi a Cadenabbia, sul lago di Como. La prima rappresentazione avvenne al Teatro La Fenice il 6 marzo 1853 ma, a causa forse di interpreti carenti e - probabilmente - per il soggetto allora considerato scabroso, non si rivelò il successo che il suo autore si attendeva; fu ripresa il 6 maggio dell'anno successivo a Venezia al Teatro San Benedetto in una versione rielaborata e con interpreti più validi, come Maria Spezia Aldighieri e finalmente, diretta dal compositore, riscosse il meritato successo.

Biglietti: intero euro 15,00; ridotto euro 10,00. Per info e prenotazioni 335/8038830

Prevendita in Piazza Curiel (fronte Gelateria Pimpi) sino mercoledì 4 settembre dalle 20.00 alle 22.00.