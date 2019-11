Laboratori del gusto con slow food: degustazione di birre e formaggio di fossa

A Mondaino domenica 24 novembre alle ore 10.30 nella sala degli Archi della Rocca Malatestiana si svolgerà “Come un luppolo nel pomeriggio". Degustazione guidata di birre pensate per un abbinamento al formaggio di fossa, a cura della condotta Slow Food di Rimini e San Marino. Relatore: Dott. Carlo cleri (Relatore abilitato Slow Food), collaboratore e compilatore per le guide birre d’Italia Slow Food e Osteria d’Italia. Formatore per le materie di birre, salumi, distillati. Partecipanti: 25 persone, su prenotazione Costo: euro 5,00 Durata 1.30 h Prenotazione obbligatoria al 331.5773082