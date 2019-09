Laboratorio di scrittura autobiografica con Sebastiano Mondadori

La scrittura torna al Cattolica! Grazie alla collaborazione tra Talpa chi Legge, la trasmissione radiofonica sui libri e Radio Talpa, a ottobre, il 19 e 20 nello Spazio Z d Radio Talpa, si svolgerà un workshop di scrittura tenuto dallo scrittore Sebastiano Mondadori che a Lucca dirige la scuola di scrittura creativa Barnabooth.

Patrocinio del Comune di Cattolica, assessorto alla Cultura. Il tema del corso di scrittura sarà: “io, quantestorie”, perché come direbbe De Gregori, la storia siamo noi e dietro ogni più banale

esistenza si può nascondere un racconto, una trama, uno spunto. Scavando nei propri ricordi, guardando vecchie foto, rievocando il passato ad alta voce, scopriremo quante storie abbiamo vissuto. Ed ora è giunto il momento di scriverle, di trasformarle in racconti, grazie all’aiuto di un “tecnico”, Mondadori, che assegnerà vari divertenti esercizi e attraverso alcuni esempi teorici tratti da scrittori contemporanei e ci aiuterà a raccontare la storia che preferiamo.

L’occasione di divertirsi con le parole è da non perdere, per ogni informazione su orari e costi non esitate a contattare: talpachilegge@gmail.com oppure il numero 333 321 6145

Il numero di partecipanti è limitato, il corso partirà con una adesione minima di 10 persone, le iscrizioni si chiuderanno sabato 12 ottobre o al raggiungimento del massimo delle iscrizioni.