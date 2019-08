A Cattolica arriva il set Lego che ti trasporterà in un’avventura spettrale

Sabato 17 e domenica 18 agosto è in arrivo un vero Schoolbus in Piazza Primo Maggio a Cattolica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00… che vi porterà nel mondo spettrale di LEGO® Hidden Side™!

Hai il coraggio di osare?

Tutto ha inizio quando due giovani Youtuber, Jack e Parker, scoprono che la loro città, Newbury, è infestata da fantasmi ed iniziano un’elettrizzante caccia per catturarli, riprendendo il tutto con i loro cellulari…ma in questa avventura avranno bisogno di aiuto…

LEGO Italia, in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Cattolica, ti sfida a entrare nel mondo di LEGO® Hidden Side™ – la linea più spaventosa di sempre! Dimentica tutto quello che sai – la tua esperienza con LEGO sta per cambiare per sempre.

LEGO® Hidden Side™ è l’unico prodotto LEGO che unisce gioco fisico e realtà aumentata e sarà emozionante essere tra i primissimi a vedere e provare con mano come abbiamo trasformato un sogno in realtà, sperimentando il gioco fuido!

Scegli il set che preferisci e utilizza gli iPad che i nostri promoter ti metteranno a disposizione per spalancare le porte di un mondo nascosto all’interno del set LEGO che ti trasporterà in un’avventura spettrale. Aiuta Jack e Parker a risolvere tutti i misteri della città di Newbury prima che sia troppo tardi!

Se hai coraggio sali sul nostro Schoolbus LEGO Hidden Side e ti troverai davvero nel mondo di Newbury… sarà divertente, emozionante e … da brividi, non ti far intimidire, sarà un’esperienza davvero fantastica!

Noi ti aspettiamo tu devi solo: divertirti a catturare più fantasmi possibile, aiutando Jack o Parker a liberare Newbury.

Non mancheranno le photo opportunity, sarà una giornata spettacolare.

Ti aspettiamo a Cattolica sabato 17 e domenica 18 agosto dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 21.00 in Piazza Primo Maggio. Ingresso libero