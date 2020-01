“Lo sciamano delle Alpi" Michele Marziani presenta il suo nuovo libro

Arriva in libreria da lunedì 20 gennaio 2020 “Lo sciamano delle Alpi” (Bottega Errante Edizioni), il nuovo romanzo di Michele Marziani. Il libro è stato lanciato il 24 gennaio alla libreria Ubik di Novara, ed il 16 febbraio sarà presentato alla libreria Feltrinelli Rimini assieme all’autore e allo scrittore Alessandro Barbaglia. Le Alpi, la vita di montagna, le silenziose vallate piemontesi fanno da sfondo a un romanzo pieno di contrasti, di scelte difficili, di umanità profonde anche nella loro durezza. “Lo sciamano delle Alpi” è una storia che ricorda Paolo Cognetti e Dino Buzzati: il racconto di quattro fratelli che si rincontrano dopo anni di distacchi e silenzi.

Il silenzio, la solitudine, la montagna rappresentano anche la scelta di vita dell’autore e dell’uomo Marziani, che ha trovato in Valsesia il proprio luogo della scrittura. Lo ha trovato con metodo, con la fortuna di aver potuto girare ovunque. Ha viaggiato per tutta l’Italia come giornalista in lungo e il largo, prima scrivendo per riviste di pesca sportiva e di ambiente, poi raccontando dei buoni sapori dei territori su giornali, riviste e pubblicazioni varie. Poi ha chiuso con il giornalismo e ha cominciato a frequentare i territori della narrativa. E così, in una piccola valle delle Alpi piemontesi, ha trovato il proprio rifugio.

"Ecco, io sono qui, in un angolo dell’alta Valsesia, semplicemente perché altrove non so proprio più stare. Ci ho provato a lungo, ho anche creduto di riuscirci. Magari è sbagliato, ma oggi ogni alba è per me un regalo. E allora grazie, a tutto quel mondo che stando al centro mi permette di vivere a lato. E di coltivare parole e storie." (Michele Marziani)



Michele Marziani è nato nel 1962 a Rimini. In alta Valsesia, dove vive, ha preso spunto per la scrittura del fortunato memoir filosofico Il suono della solitudine (Ediciclo). Ha pubblicato diversi romanzi tra i quali La trota ai tempi di Zorro (DeriveApprodi), Umberto Dei. Biografia non autorizzata di una bicicletta (Ediciclo), Nel nome di Marco (Ediciclo), La figlia del partigiano O’Connor (Clichy), oltre a ventidue libri di viaggi e antropologia del cibo e del vino tra i quali Il Gambero Nero (DeriveApprodi), Sovversivi del Gusto (Ndapress), A pranzo con Giulia (Guido Tommasi. Premio Selezione Bancarella per la cuci