Nuovo appuntamento con il mercatino artigianale "Lo Smanet"

Lo Smanet torna a Riccione il 7 e 8 settembre. Dopo il successo dello scorso maggio, si svolgerà aa l Castello degli Agolanti dalele 11 alle 23. In questo secondo appuntamento sulle colline riccionesi ove è situato il Castello si svolgeranno le due giornate in cui si potranno fare acquisti 100% handmade con un'ampia scelta di artigianato contemporaneo. Artigiani creativi e designers da tutta Italia con le loro idee e i loro interessanti progetti realizzeranno nuove proposte originali e di qualità: abbigliamento, ceramica, illustrazioni, home decor, gioielli piante, fiori e tanto altro! Lo Smanèt è anche workshops, fotografie di viaggi nel mondo, incontri letterari e performance itineranti di Nouveau Cirque per grandi e piccini. Non mancheranno momenti musicali con concertini dal vivo e Street food! Sarà un susseguirsi di incantevole bellezza dal clima poetico all’interno del Castello. “

Lo Smanèt” vuole dar spazio a nuovi giovani talenti che si sono reinventati un mestiere o vogliono emergere professionalmente, per nutrire, sostenere TALENTO e CREATIVITA’ di giovani artigiani. Il progetto deve essere inteso anche come contenitore interiore ed una mappa emozionale, ma anche come una complessa metafora della creatività moderna, fonte di idee e concetti e come veicolo di sviluppo culturale, portando i corpi e le emozioni delle persone dentro nuovi contesti e paesaggi culturali. In queste due giornate si potrà trovare di tutto: dall’abbigliamento all’oggettistica, passando per i gioielli ai complementi d’arredo. Questo HANDMADE MARKET denominato “Lo Smanèt” rappresenta sia un’ottima occasione per trovare oggetti esclusivi rigorosamente fatti a mano, ma anche un punto di incontro a RICCIONE per giovani designers e artigiani. Il progetto ha come intento quello di ricreare su Riccione un movimento di tendenza, uno spazio inedito, dedicato all’artigianato, alla creatività, all’arte e alla ricerca. E’ un evento imperdibile per emozionarsi e scoprire un mondo nuovo e idee originali.

Gallery