L'ospite in prima visione al Cinema Tiberio

Al Cinema Tiberio di Rimini prosegue la rassegna FICE Emilia Romagna Riusciranno i nostri eroi, dedicata al cinema italiano con proiezioni ed incontri con gli autori.

Da venerdì 18 a domenica 20 ottobre (ore 21, sabato 19 anche ore 17, biglietti iteri € 7, ridotti € 6) è in programma, in prima visione, L’ospite di Duccio Chiarini (il regista sarà ospite nella serata di venerdì 18 ottobre per incontrare il pubblico al termine della proiezione) con Daniele Parisi, Silvia d’Amico e Thony e con la partecipazione speciale del cantautore Brunori Sas: Guido (38 anni) ha una relazione con Chiara (33 anni) che viene messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre lui si sente pronto per la paternità, lei ci vuole pensare. Nell’attesa, Guido, sperando di farle cambiare idea, se ne va di casa ottenendo ospitalità sia dai suoi genitori che dagli amici. Avrà modo di diventare testimone di storie che non conosceva fino in fondo. Duccio Chiarini, dopo l’esordio nel lungometraggio di finzione Short Skin, fa ancora centro grazie anche alla scelta, nel ruolo dei due protagonisti, di Daniele Parisi e Silvia D’Amico (chi li ha visti in Orecchie non può averli dimenticati), impegnati in un film leggero e profondo allo stesso tempo.