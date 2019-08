"Macinare cultura" al Mulino della Polvere di Novafeltria

Dal 30 luglio al 27 ottobre sei spettacoli tra teatro, musica e danza, in nove serate e altrettanti luoghi suggestivi e pieni di fascino, tra le provincie di Bologna, Modena, Parma, Forlì e Cesena, Ravenna e Rimini. Un modo originale di vivere l’esperienza teatrale e i suoi linguaggi performativi sul territorio, in location singolari e capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale negli spettatori. Tra gli ospiti, l'attore Marco Manchisi con uno spettacolo dedicato a Totò, il ballerino di danza contemporanea Daniele Albanese, la cantante e musicista inglese Sarah Jane Morris. E poi un concerto di musica lirica e un evento a cura del Festival della Fiaba di Modena. L'iniziativa è organizzata da Regione, Ibc, Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici e Ater. La rassegna, 'Macinare cultura 2019', si terrà in otto mulini storici a Lesignano Bagni (Parma), Ravenna, Castelbolognese (Ravenna), Gaggio Montano (Bologna), Montese (Modena), Castelfranco Emilia (Modena), Premilcuore (Forlì-Cesena) e Novafeltria (Rimini).

L’appuntamento con Rimini è mercoledì 7 agosto alle 18 al Mulino della Polvere di Novafeltria con la danza contemporanea. Si potrà assistere a “Vasto” intervento performativo site specific con i danzatori Daniele Albanese e Sissj Bassani: un gioco coreografico sull'ampiezza del paesaggio e il dialogo tra corpi e natura, su musiche di Alva Noto e Luca Nasciuti. Durante la pausa della performance, buffet di inaugurazione del Mulino della Polvere per tutti gli spettatori presenti.