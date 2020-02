"Malatesta" sale sul palco del teatro Galli

Dopo ben tre riprese al Castel Sismondo (Pasqua 2018, ottobre 2018 e Pasqua 2019), con quasi 50 repliche e un grandissimo successo di pubblico, venerdì 7 febbraio alle ore 21.00 Malatesta sale sul palco del Teatro A. Galli di Rimini, celebrando nel migliore dei modi la conclusione di un percorso iniziato con le Celebrazioni Malatestiane dedicate a Sigismondo Pandolfo Malatesta, che hanno ridato spledore alla sua grande figura storica.

L'originale progetto teatrale ideato da Gianluca Reggiani, regista e protagonista dello spettacolo, nelle passate edizioni ha visto gli spettatori muoversi attraverso le sale del Castel Sismondo, che fu la dimora del grande condottiero e della sua giovane e bella sposa Isotta degli Atti, oggi adibito a Museo Internazionale Federico Fellini, completandosi con gli interventi sinergici CircAmarcord – Piazza d’Arti e Fulgor – Casa del Cinema, in occasione del centenario del grande regista riminese. La messa in scena dello spettacolo, che si trasforma dalla versione "itinerante" a quella "da palco", sarà l'occasione per ammirare il Teatro Galli in un allestimento originale e ricco di atmosfera, anche per tutti coloro che nelle passate edizioni hanno già assistito allo spettacolo all'interno delle sale del Castel Sismondo. Proprio per celebrare la replica straordinaria dello spettacolo, sarà regalato in omaggio a tutti i partecipanti la preziosa riscrittura dell’omonimo testo di Henry de Montherlant a cura di Davide Brullo (Pangea), poeta e scrittore contemporaneo, riminese di adozione.