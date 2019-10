A Montefiore ottobre è il mese di Mangiar sano e della Sagra della Castaga

Il mese di ottobre a Montefiore Conca si apre con Mangiar Sano, l’evento che da diciannove anni, celebra i prodotti della tradizione agricola e gastronomica romagnola.

Il tema portante dell’edizione 2019 sarà la cucina al tempo dei Malatesta. Un vero e proprio excursus sulla cultura alimentare nel medioevo attraverso conferenze, degustazioni e momenti di animazione.

Presso il teatro Malatesta alle ore 11.00 la conferenza della Professoressa Antonella Campanini, docente presso l’Università degli Studi di scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), dal titolo “A Tavola nel Medioevo europeo”. Al termine intorno alle 12.30 lungo via Riva, nell’affascinante cornice della cinta muraria del borgo malatestiano, sarà allestito “Il banchetto medievale”: Zuppe e torte salate, carni, formaggi, verdure e primi piatti per riscoprire i sapori e i cibi di epoca malatestiana, preparati con le eccellenze del territorio. Il pranzo degustazione a buffet è a posti limitati (è prevista una quota di partecipazione, è gradita la prenotazione allo 0541/980035 interno2, dalle 9 alle 13, oppure 3338265172 dalle 14 alle 18, menù completo in allegato).

Dalle 10.00 alle 20.00 le vie del borgo accoglieranno il mercatino dei prodotti biologici e dei prodotti locali di qualità, lo stand gastronomico della Proloco con le prime caldarroste e la piada come da tradizione.

In piazzale II Giugno, il gruppo Arcieri di San Sebastiano, sarà a disposizione di grandi e piccoli per prove di tiro con l’arco storico e laboratori didattici.

Nel pomeriggio il borgo sarà animato da incursioni musicali, mentre all’interno della Rocca dalle 14.30, si potranno ammirare le stampe artistiche realizzate nel corso dei workshop estivi tenuti dall’Opificio della Rosa e dall’Atelier della Luna o cimentarsi nell’antica arte della stampa con antichi torchi a mano.

Ancora di arte, ma quella dell’argilla e della ceramica, sarà la protagonista del laboratorio dedicato alla modellazione dell’argilla che si terrà presso l’antica Bottega del Vasaio Franchetti (info e iscrizioni Elisabetta 347 5438093)

Mangiar Sano sarà un’ulteriore occasione per visitare la splendida Rocca Malatestiana che rimarrà aperta dalle 10 alle 21, ammantandosi di suggestioni meravigliose. Dalle 14.30 infatti trampolieri, giocolieri, splendidi esemplari di rapaci faranno rivivere l’atmosfera dei giorni di festa nel castello, con tante sorprese e sicuro stupore per grandi e piccini (ingresso alla Rocca a pagamento – per info e prenotazioni 0541 980179 oppure 3494449144).

Nelle domeniche successive, e precisamente il 13, 20, 27 si rinnoverà, come accade da 55 edizioni, la tradizione della Sagra della Castagna, l’evento organizzato dalla ProLoco, che celebra e promuove questo frutto dell’autunno, che nei boschi di Montefiore Conca assume caratteristiche uniche.

Prodotti tipici e dell’artigianato locale, gli immancabili stand gastronomici dove gustare ricette tradizionali e a base di castagne e le immancabili caldarroste.