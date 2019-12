Domenica 8 dicembre alle ore 17 nella Sala del Giudizio del “Museo della Città” si svolgerà “Mariposa Libre”: Cristina Di Pietro canta Sting.

Il nuovo progetto di Cristina Di Pietro quest'anno è infatti interamente dedicato al grande cantautore britannico sia del periodo dei Police che del periodo da solista.

Con un trio d'eccezione formato da Aldo Zangheri alla viola, Massimo Marches alle chitarre e ai cori e Alessandro Governatori al contrabbasso, il concerto toccherà tutti i capolavori di Sting. Shape of my heart, Roxanne, Russians, Fields of gold e tanti altri brani saranno interpretati in una versione in alcuni casi fedele all'originale e in altri modificati in arrangiamenti da brividi. Biglietto non numerato €12.00 adulti, €7.00 ragazzi fino 14 anni. Biglietteria presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 Rimini e online ww.riminiclassica.it Info presso: info@riminiclassica.it