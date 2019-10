Matt Elliott in concerto al Cage club

Appuntamento il 24 novembre al Cage Club (all'interno dell'hotel Admiral) con il concerto di Matt Elliott, cantautore di Bristol, noto anche per il suo progetto elettronico “Third Eye Foundation”. Elliott sarà introdotto da Pieralberto Valli, sofisticato e sensibile, con il suo ultimo lavoro "Numen".

Sarà possibile visitare l’esposizione d'arte contemporanea con opere d’arte di Wahrol, Modigliani, Indiana, Schifani e molti altri. Si proseguirà con la visita delle camere personalizzate (tra cui l’Art Room 212 “David Bowie” di William Zanca, l’Art Room 209 di Emilio Tadini). Durante il percorso, l’associazione dell’Università di Bologna ‘ESN Rimini’ e gli studenti-musicisti partecipanti al “Campus Vibes” interagiranno con i presenti.



Posti a sedere (biglietti disponibili in prevendita)

Concerto € 10

Concerto con Brunch con inizio alle 12 € 23

Prevendita (con bonifico e Paypal) Info: 329-0909716 justfor1dayeventi@gmail.com

A Rimini: - Admiral Art Hotel – Via G. Pascoli 145 – Tel 0541 392239