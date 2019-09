Merenda del bianco a San Clemente con i maestri gelatieri Mec3

Cosa c’è di meglio di un buon gelato artigianale per trascorrere un pomeriggio in allegria? Un desiderio espresso dagli ospiti del Centro socio-riabilitativo “G. Del Bianco” - gestito da Formula Servizi alle Persone Soc. Coop. Sociale O.N.L.U.S e CAD Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - che MEC3 ha subito voluto realizzare. La “Merenda Del Bianco”, in programma sabato 28 settembre presso il giardino del Centro di via Tavoleto 3, e organizzata con il supporto del Comune di San Clemente, prenderà il via alle ore 15 e sarà animata da giochi, spettacoli di magia e karaoke. Il momento più dolce sarà certamente quello a cura dei Maestri gelatieri MEC3, l’azienda leader nel settore della gelateria artigianale e pasticceria la cui sede si trova proprio a San Clemente, che produrranno per l’occasione 14kg di gelato in tanti gusti cremosi e alla frutta. La collaborazione tra MEC3 e il Centro Socio Riabilitativo ‘G. Del Bianco’ prosegue in maniera virtuosa ormai da diversi anni, sia con la partecipazione a queste belle occasioni di festa, sia attraverso donazioni, come nel caso del Fiat Ducato attrezzato per il trasporto di persone disabili. L’attenzione alla realtà locale e alle esigenze delle persone che abitano nel territorio è infatti parte integrante della filosofia ‘Respect’, ossia il modo di intendere la Responsabilità Sociale di Impresa di MEC3. Il Centro Socio Riabilitativo Del Bianco può accogliere complessivamente, tra Centro Residenziale e Centro Diurno, fino a 38 adulti tra i 18 e i 65 anni. Gli ospiti sono quotidianamente coinvolti in numerose attività sia all’interno che all’esterno della struttura: dal nuoto all'attività in palestra, dall’informatica al cineforum, fino a laboratori di stimolazione cognitiva, manipolativa e attività assistita con gli animali, ma solo per citarne alcune. Uno dei progetti che il Centro Socio Riabilitativo G. Del Bianco vorrebbe valorizzare maggiormente nei prossimi mesi, prevede dei percorsi di autonomia finalizzati all’autoefficacia e alla fiducia nelle proprie capacità. L’ospite attraverso le uscite sul territorio potrà sperimentarsi nell’utilizzo del denaro e relazionarsi con ambienti di vita reale.

L’appuntamento con la ‘Merenda Del Bianco’ è dunque per sabato 28 settembre alle ore 15.

Non mancate!