Met combatte il bullismo con “ Norberto Nucagrossa” il rinoceronte prepotente

Mercoledì 7 agosto (ore 21,30) presso il Museo etnografico di Santarcangelo di Romagna ultimo appuntamento di Met in Favola, la rassegna estiva per grandi e piccoli spettatori ideata dalla Compagnia Fratelli di Taglia in collaborazione con Arcipelago Ragazzi, con il sostegno di Regione Emilia – Romagna, il patrocinio di Gruppo Hera e la preziosa collaborazione di Musei Comunali Santarcangelo e Focus – fondazione culture Santarcangelo. Nella serata conclusiva si cercherà di sconfiggere e dare il proprio contributo contro una delle piaghe moderne: il bullismo. Ultima produzione della Compagnia Fratelli di Taglia, ecco andare in scena Norberto Nucagrossa: storia di un rinoceronte prepotente. Uno spettacolo liberamente ispirato alla favola di Michael Ende, in scena i due attori della compagnia riccionese, Patrizia Signorini e Daniele Dainelli, daranno voce e corpo agli animali della Savana. La vita è in perfetto equilibrio, le leggi della natura vengono rispettate e a regnare è il quieto vivere comune. Ma questa condizione di assoluta tranquillità è minacciata da un bullo-rinoceronte: Norberto Nucagrossa. Dopo un’assemblea orwelliana indetta dal Re Leone per trovare un rimedio al problema, la soluzione sembra essere una sola: la fuga! Il prepotente rinoceronte così diventa re sovrano dell’intera Savana, ma non è del tutto solo. La piccola bufaga Agrippina Agrappati, l’uccellino che vive sulla corazza del grosso animale, è rimasta con lui. Intelligente e scaltra proverà ad incastrare con l’astuzia Norberto Nucagrossa: riuscirà a sconfiggere il bullo e riportare la pace nella Savana? Una fiaba moderna, dove i protagonisti sono animali, resa uno spettacolo ironico e a tratti comico attraverso cui si vuole mostrare come nella convivenza, per stare bene insieme, non c’è mai posto per la violenza e che per farsi rispettare dagli altri non servono i muscoli, ma serve solo saper ascoltare, saper condividere, saper accettare le diversità. Per informazioni e prenotazioni tel. 329 9461660