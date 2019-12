Milena Renzi presenta il suo nuovo romanzo alla festa di Santa Lucia

A San Giovanni in Marignano il 14 dicembre in occasione dell’”Antica Fiera di Santa Lucia” verrà presentato alle 16 presso la Sala del Consiglio il nuovo romanzo di Milena Renzi dal titolo: : “Elisa Gortani storie di monti e di delitti – dall’Inquisizione ai cosacchi-“ con note storiche di Igino Dorissa e che ha già ricevuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni di Gemmano, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Misano Adriatico e Arta Terme.

I proventi saranno devoluti all’Associazione “La Prima Coccola OdV” per sostenere il Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini Alla presentazione saranno presenti l’Autrice, Milena Renzi, Igino Dorissa, che ha curato le note storiche del libro, l’Amministrazione comunale, nonché i referenti della Prima Coccola. La presentazione sarà inoltre arricchita dalla voce di Daniele Dainelli e dalle musiche di Paolo Montebelli.

Non appena Milena Renzi ha presentato il nuovo romanzo e la causa cui è destinato, tantissime realtà si sono proposte per sostenere il progetto: il romanzo sarà dunque distribuito in conto vendita ad alcune attività commerciali di San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, Cattolica e Gemmano a partire dal 14 dicembre in avanti in appositi box con l’indicazione della destinazione dei proventi. Anche i Lions Club della Valle del Conca e Maurizio Lugli di Cattolica per la Tanzania contribuiranno a sostenere la causa dell’acquisto del macchinario per la TIN. Anche Omag Consolini Volley Femminile sosterrà la causa promuovendo la vendita del libro in occasione delle partite di campionato. Il romanzo verrà inoltre tradotto anche in russo.

L’opera racconta la storia vera di tre bambine orfane, cresciute in un piccolo villaggio di montagna (Cabia) a pochi passi dal confine Austriaco. All’arrivo dei cosacchi nell’ottobre del ’44, saranno costrette a fuggire, e chiedere aiuto ad un cappellano di un paese vicino, il quale, a causa di un loro antenato processato per eresia, le caccia a sua volta per non avere guai. Uno spaccato di storia che alterna momenti delicati –vista con gli occhi dei bambini- a momenti crudi di vita quotidiana durante la difficile convivenza con il popolo cosacco.

Trasferite a forza da un loro parente monsignore -capo spirituale della diocesi di Gemona (Friuli) il mistero si farà sempre più fitto, le strade delle piccole si divideranno. Intrighi, omicidi, processi della Santa Inquisizione accompagneranno sempre la vita delle tre sorelle, speranzose di potersi riunire e tornare un giorno a casa.

Una storia ricca di colpi di scena, scenari inimmaginabili, verità venute alla luce solo durante la difficile ricerca storica e la sua relativa stesura.

Milena Renzi è traduttrice, scrittrice, giornalista freelance, blogger, presentatrice e tanto altro ancora. Un curriculum impressionante tra lettura, scrittura ed organizzazione di iniziative e proposte culturali, contrassegnate da finalità benefiche, e volte a sostenere tante e differenti cause.

Fin dal 1990 collabora con varie riviste e quotidiani. Nei suoi libri ricorre spesso l’intreccio tra culture e religioni, in una diversità che seppur difficile, si fa ricchezza. Tratta di temi complessi con passione. Scava nelle storie e va alla ricerca della verità.

Ha all’attivo numerose pubblicazioni, oltre duecento articoli e sedici romanzi. Ma anche un numero impressionante di eventi, incontri e premi letterari. Le parole sono sicuramente l’arma più potente di cui dispone