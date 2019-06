Mirko Casadei in Tour, due le tappe riminesi

Il tour estivo di Mirko Casadei, alla guida della storica Orchestra Casadei, prevede due tappe riminesi. Il 25 luglio sarà a Rimini al PiadiNight-la Notte della piadina mentre il 10 agosto sarà alla Sagra della Patata a Montescudo. . Un tour unico che prevede in scaletta brani per la prima il nuovo singolo “Solo per stare con te”, oltre ai brani di repertorio che intrecciano suoni e sapori di generi musicali pop-folk di svariate provenienze (liscio, reggae, ska e taranta). L’esibizione del musicista romagnolo sarà impreziosita dalla fisarmonica mediterranea di Manuel Petti il giovane direttore musicale della band, dalla nuova figura femminile dell’Orchestra Valeria Magnani al violino e voce, poi la voce e la chitarra di Stefano Giugliarelli, il sax e il clarinetto in do di Marco Lazzarini, la simpatia contagiosa del brasiliano Gil Da Silva (tromba, voce e percussioni) e da tutta la carica di Enrico Montanaro (batteria).