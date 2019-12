Creatività e letture ad alta voce, un corso con l'attore Gianluca Reggiani

La Biblioteca di Misano organizza un corso di Lettura creativa.... ad alta voce, condotto da Gianluca Reggiani, attore, regista, formatore. La presentazione sarà effettuata presso la Biblioteca di Misano, martedi 14 genniao ore 20,30. In quell'occasione di raccoglieranno le iscrizioni.

Quando leggiamo mentalmente, in silenzio, nella nostra testa il suono della voce è ricco di sfumature, ritmi, atmosfere e spesso abbiamo anche l’impressione di riuscire a dare una caratteristica sonora ad ogni singolo personaggio … purtroppo però quando proviamo a leggere ad alta voce quella ricchezza scompare, non riusciamo a riprodurla, il testo ci sembra meno stimolante, non riusciamo a divertirci e questo crea spesso una grande frustrazione. Questo corso è un invito a scoprire che è possibile e molto divertente dare voce concreta e corpo alla nostra immaginazione, rispettando e valorizzando quella dell’autore che stiamo leggendo, ma rivendicando anche il legittimo diritto di creare una nostra personale interpretazione. Mettersi in gioco con la Lettura ad Alta Voce è anche una grande occasione per lavorare su se stessi perché invita a sentire e ascoltare il nostro corpo che risuona facendo vibrare le nostre corde vocali, invita a superare i nostri limiti e le nostre timidezze, imparando a manifestarci agli altri attraverso una delle più vere e sincere caratteristiche che abbiamo: il suono della nostra voce.

Sperimenteremo la lettura ad alta voce di diversi generi letterari, esplorando le differenti caratteristiche in modo pratico, esperienziale, con pochi brevi momenti di introduzione teorica. Scopriremo, facendone esperienza diretta, quali sono i principi tecnici che ci permettono di affrontare i più diversi materiali letterari cercando sempre di trovare strade interpretative personali e originali, senza venir meno alla responsabilità di essere chiari, comprensibili e soprattutto di rispettare le intenzioni degli autori. Il corso sulla Lettura Creativa è rivolto a tutti: a chi lavora a contatto col pubblico, studenti, insegnanti, professionisti di qualsiasi settore ma anche per chi semplicemente vuole riscoprire il gusto di giocare con la propria voce migliorando così la propria efficacia ed espressività nella lettura così come nella comunicazione interpersonale.

Date le caratteristiche laboratoriali e pratiche del corso per attivarlo occorrono un minimo di 6 iscritti fino ad un massimo di 15. Per svolgere con una certa efficacia Il programma del corso occorrono almeno 8 incontri di 2 ore ciascuno.La partecipazione alla prima di serata di presentazione è gratuita. Per partecipare al corso è previsto un contributo di 90 euro. Per informazioni : Biblioteca Comunale 0541-618484

OBIETTIVI

Migliorare la propria capacità di leggere ad alta voce in modo espressivo - Scoprire la propria capacità di interpretare in modo personale e originale --Sentire la relazione con il pubblico come una grande risorsa -Stimolare il desiderio di leggere in pubblico divertendosi.

PROGRAMMA

– corpo respiro voce – Il nostro suono: volume, tono, timbro, dinamica, colore – Principi di dizione e fonetica –– Lavoro sulla consapevolezza corporea – Educazione al ritmo: suonare il proprio corpo e la propria voce - La forza della relazione: il testo, il pubblico e lo spazio – Esercitazioni sulla lettura a prima vista – Esercitazioni su testi vari: narrativa, poesia, teatro – La giocosa ricerca creativa di un’interpretazione personale e originale di ogni testo.

INSEGNANTE

Gianluca Reggiani - Attore e Regista teatrale, si è formato alla Scuola di Teatro di Bologna ed ha partecipato a numerosi corsi e stage con maestri della scena italiana e internazionale. Parallelamente al lavoro come creatore o interprete di spettacoli si occupa con continuità di “formazione” riuscendo a coniugare e a proporre il grande potenziale dell’arte teatrale in ambito sociale, educativo, aziendale. Come insegnante di Public Speaking ha lavorato per numerose aziende di livello internazionale e fa il personal coach per diversi e importanti manager di successo. Per definire il proprio ruolo in ambito formativo non ama usare l’espressione “formatore” o “coach” ma preferisce quella di “possible maker”. E’ Presidente dell’Associazione teatrale Banyan con la quale produce spettacoli ed eventi. Lo scorso anno è stato ideatore e protagonista dello spettacolo di grande successo Malatesta per 50 serate al Castel Sismondo di Rimini. E’ membro dell’Associazione Americana Micha (Michael Chekhov America) ed è uno dei pochi insegnanti accreditati in Italia ad insegnare la Tecnica di recitazione di Michael Chekhov.