Torna Wanderlust officina creativa: mercatino artigianale, musica e street food

Wanderlust Officina creativa è pronta a tornare con una straordinaria edizione autunnale sabato 23 e domenica 24 novembre, dalle 10 alle 20. Un weekend all'insegna dell' artigianato di qualità, proposte food, musica e performance.. a stupirvi insieme a noi una location d'eccezione: la Locanda I Girasoli, un luogo intriso di bellezza, profumi e energia. Per le anime più curiose non mancherà un ricco calendario di laboratori.



Per i più golosi:

I Girasoli Catering per stupirci con proposte gourmet di qualità, colori, forme e profumi.

Birra Artigianale Flea: prodotta con malto d’orzo e di frumento a Km 0, senza alcun processo di filtrazione e pastorizzazione.

Tenuta Biodinamica Mara: per assaporare non solo un vino ma una filosofia di vita, concentrato di storia, passione e sensibilità ecologica.

Ingresso libero