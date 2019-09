Il mondo dello sport si dà appuntamento a Misano per una grande festa con prove e dimostrazioni

Domenica 22 settembre a Misano torna la Festa dello soprt. Per la nona edizione un’ intera giornata al Centro Sportivo “Rossini”, dalle ore 14,30 alle 19, dove sarà realizzato un vero e proprio villaggio sportivo con in programma prove e dimostrazioni in compagnia di istruttori delle varie discipline:

Pattinaggio con Pietas Jiulia

Basket con Misano Pirates

Nordic Walking

Mountain Bike e ciclismo con Valle del Conca e Velo Club

Atletica leggera con l’Atletica Santamonica

Karate con Karate Club Banci

Pallavolo, Beach Volley e Ginnastica Ritmica con la Polisportiva Misano

Calcio con la Vis Misano

Tennis e Padel con il Misano Sporting Club

Rugby con il Misano Rugby

Mini moto con il Moto Club Misano

Ballo con Nirea Danze

Il villaggio coinvolgerà l'esterno e l'interno del Centro Sportivo di via Rossini a Misano (adiacente al complesso scolastico): dalla tensostruttura al Palazzetto fino alle strade circostanti dove saranno allestite le piste con balle di paglia, per le corse di mini moto. L'ingresso alla festa e le prove, sono gratuiti per tutti: bambini, ragazzi e adulti. Non mancherà tanta musica con dj set. Alle ore 16,30 è previsto una merenda gratuita offerta dall’Associazione Vis Misano e del Comitato Insieme per la Cella. “Siamo una località che fa dello sport il proprio biglietto da visita – spiega l’Assessore allo Sport Filippo Valentini -. Veniamo da un week end che ci ha lanciato nel mondo e ci avviciniamo ad un fine settimana dove a fianco dell’attività agonista espressa con la Sparan Race puntiamo a due valori fondamentale per questa Amministrazione Comunale e cioè lo Sport di base e la gioco mototricità per i ragazzi e i giovani”.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione: Ufficio Sport 0541.618465 e IAT Misano 0541/615520.