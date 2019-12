Natale a Misano tra spettacoli, mercatini e l'arrivo di Santa Claus

Proseguono le iniziative di Natale a Misano, il programma di spettacoli animazioni, presepi e mercatini messo a punto dal Comune in collaborazione con le Associazioni e la Fondazione aMisano. Piazza della Repubblica si trasformerà anche sabato 21 dicembre nella Piazza del Natale, pensata in particolare per i più piccoli. Oltre al tradizionale mercatino natalizio, spazio agli spettacoli. Dalle 14:30 animazione itinerante con “I nanetti furbetti” e musica con “La Gaiobanda”. In programma anche lo spettacolo di circo contemporaneo “The Pisis on the road”, con tessuti aerei e giocoleria, mentre Il Trono di Babbo Natale sarà come sempre a disposizione per foto e selfie.

Alle 17:30, al Teatro Astra, l’amministrazione comunale incontrerà la cittadinanza per gli auguri di Natale, per premiare le società sportive, consegnare diplomi di merito agli studenti della scuola superiore e ringraziare per il loro lavoro i dipendenti comunali in pensione nel corso dell’anno. Non mancherà l’intrattenimento musicale, grazie all’esibizione degli allievi della Scuola Comunale di Musica di Misano. Continuano anche le iniziative nelle frazioni. Sempre domani, a Misano Cella, ci sarà la consegna dei panettoni ai nonni della frazione, mentre a Villaggio Argentina, nella Sala Polivalente, dalle ore 15:00 ci sarà la tombola gratuita per bambini.

Domenica, invece, a Misano Brasile, dalle 15:00 alle 17:00, i bimbi faranno festa con Babbo Natale. “Santa Claus” sarà presente anche a Scacciano, in Piazza Malatesta, per la consegna dei doni ai bimbi della frazione dalle 14:30. Continua anche Portoverde Christmas, con il mercatino natalizio Porto Village dalle 10.00 alle 18.00, l’animazione, la casa di Babbo Natale e i pony in piazza a cura del Comitato Commercianti Portoverde.

A completare l’offerta natalizia del Comune di Misano la visita ai presepi artistici: quello meccanico in via Boito (a cura di Ferdinando Righetti) e a Scacciano nei locali ex scuola materna (a cura di Valter Meluzzi). Le vetrine di via della Repubblica espongono i presepi artistici (a cura di Anna, Carla e Ivana Tacchi) e a Belvedere il Presepe in Piazza De Chirico.