Da Dante a Fellini, a Portoverde tornano i "Salotti letterari"

Parole e musica in scena ogni martedì a Portoverde. Da domani prenderanno il via i salotti letterari a cura di Alessandra Mularoni, in Piazza Colombo, che vanno ad arricchire l’offerta culturale e turistica locale, aggiungendosi all’appuntamento del weekend con Portovida e ai mercatini vintage e dell’artigianato, attività organizzate dai commercianti dell’ Associazione Portoverde. Un programma ricco e variegato, che alternerà alle parole la musica jazz, soul e classica.

Si parte il 7 luglio con il Canto V dell'Inferno di Dante per approdare sul ponte di comando dell’Amerigo Vespucci il 21 luglio. In agosto si spazierà da Raffaello Sanzio a Fellini, per poi concludere a settembre con la poesia e il motomondiale. Gli eventi, a ingresso libero, saranno preceduti alle 19.30 dalle proposte enogastronomiche dei migliori ristoranti di Portoverde con le 'smart dinner'.

“Con i salotti letterari - commenta il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni – si arricchisce anche dal punto di vista culturale l’offerta turistica di Portoverde. Un’offerta – prosegue il primo cittadino – completa sotto tutti i punti di vista, in grado di attirare l’attenzione del turista, ma anche di fornire un’occasione di piacevole svago per i nostri cittadini”.

“Misano Adriatico – aggiunge l’assessore alla cultura Manuela Tonini – si caratterizza per un’attenzione particolare al tema culturale. Questa settimana partiranno sia i salotti di Portoverde che le rassegne filosofiche proposte dalla Biblioteca comunale nell’ambito dell’iniziativa ‘La Biblioteca Illuminata’. Eventi di questo genere – conclude – sono il modo migliore per ripartire dopo l’emergenza sanitaria di questi mesi”.