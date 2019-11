Luci, truccabimbi e mercatini natalizi a "Portovillage Christmas"

Appuntamento a Portoverde di Misano con Portovillage Christmas. Nelle giornate del 1- 8 -15- 22 dicembre ci saranno i Mercatini Natalizi, sotto i portici, lungo la Darsena. Piazza Colombo sarà illuminata da 10 palme, che faranno da cornice al piccolo maneggio, con tanti pony sui quali i bambini potranno fare dei giretti, accompagnati da Babbo Natale. Ci saranno gli artisti di strada, i “truccabimbi”, giochi gonfiabili e animazioni per la gioia dei piccoli. E anche “I Saltarelli”. Poi ancora caldarroste, frutta caramellata, e perché no, anche il gelato!!! Ogni domenica di dicembre, tutti i bambini potranno scrivere la letterina a Babbo Natale presso l’Edicolè per poi incontrarlo domenica 22 dicembre dalle 15:00 alle 17:00. Babbo Natale arriverà con la sua slitta a donare i dolcetti a tutti i bambini.