"Transitalia Marathon", la storia di un sogno tra sport, natura e motori

Storie, testimonianze, immagini da togliere il fiato e tutti i segreti dell'evento sportivo Transitalia Marathon sono raccolti in un nuovo libro, edito da Maggioli. "Transitalia Marathon, story of a dream" del giornalista e scrittore Pier Luigi Martelli viene presentato in anteprima, in occasione della Superbike, venerdì 21 giugno, al ristorante Santamonica del Misano World Circuit. La presentazione è un'anteprima imperdibile per tutti gli appassionati, dove saranno presenti, oltre alla stampa internazionale e all'autore, Andrea Albani, Managing Director MWC, e Mirco Urbinati, organizzatore del Transitalia Marathon.

Il Transitalia Marathon, una delle manifestazioni europee regine dell'adventouring, la specialità voluta dalla Federazione Moticiclistica Italiana per coniugare la passione della moto alla scoperta di luoghi e paesi lontani dalle rotte abituali del turismo, dal 2015 attira ogni anno centinaia di 'esploratori' provenienti da ogni parte d'Europa per un viaggio di circa mille chilometri in buona parte su strade non asfaltate. Da piazzale Fellini i motociclisti toccano via via l'entroterra di Marche, Umbria, le miontagne dell'Abruzzo e dell'Alto Lazio in un susseguirsi di panorami mozzafiato e di comunità che fanno dell'ospitalità e della gentilezza un dono che resta nel cuore di tutti i partecipanti.