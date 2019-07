Da Ibiza a Misano, alla Villa delle Rose si balla con Black Coffee

La Villa Delle Rose di Misano Adriatico è uno dei club che interpreta al meglio lo spirito ibizenco, sia come tipologia di locale - quest’anno impreziosito dal nuovo ristorante Asian Lounge - sia per la programmazione, basti pensare alla terza stagione di Cocoon Riccione, in programma il mercoledì sino al 21 agosto con ospiti dello spessore di Sven Väth, Ilario Alicante e Dana Ruh.

Non deve sorprendere quindi la serata di venerdì 26 luglio, quando per la prima volta la consolle della Villa ospiterà il fuoriclasse Black Coffee, il dj resident dell’Hï Ibiza, il locale che ha presto il posto dello Space e che ha rivoluzionato in maniera totale il concetto di clubbing.