A Ferragosto si balla con Sven Väth

Giovedì 15 agosto alla Villa delle Rose di Misano Adriatico Cocoon Riccione presenta Sven Väth.

Sven Väth è un’icona, una delle figure più fondamentali nella storia della musica elettronica. La sua carriera è iniziata nel 1981 e si ha l’impressione - per non dire la certezza - che il meglio debba ancora venire. I suoi party a Ibiza e il suo festival Cocoon In The Park in Gran Bretagna ne sono da anni la miglior dimostrazione. Cocoon all’Amnesia Ibiza sta andando in scena sulla isla. per la ventesima stagione consecutiva, così come Cocoon Riccione è in calendario alla Villa Delle Rose di Misano Adriatico per il terzo anno di fila.