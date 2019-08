Miti sotto le stelle: l'eroe è dentro di noi

Prosegue la rassegna "Miti sotto le stelle" a Cattolica. Il secondo appuntamento è con il “Canto del mito” sarà mercoledì 21 agosto alle 21.00 nella Piazza del Tramonto (zona porto-darsena).

Dopo il debutto di questa settima edizione che ha visto molta partecipazione di pubblico, si procede nell’indagine dell’archetipo dell’eroe attraverso una significativa figura femminile: Atalanta.

Questa eroina, imbattibile corritrice e formidabile cacciatrice, permetterà di comprendere meglio alcune dinamiche fondamentali intorno all’eterno e inesauribile tema dell’amore, in particolare riguardo al rapporto tra maschile e femminile. Qui incontreremo le potenti Dee Artemide e Afrodite nel loro conflitto e possibile integrazione.

L’incontro, organizzato e promosso dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Cattolica, sarà come sempre tenuto dal filosofo Loris Falconi, accompagnato dalle suggestive performance artistiche di Giulia Terenzi. Ingresso libero. Per info e contatti: 349 7412325.

