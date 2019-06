Molo Street Parade: al porto si balla con i migliori deejay

Sabato il porto di Rimini si animerà con l’ottava edizione della Molo Street Parade. Al porto saranno collocati gli stage musicali, e nella spiaggia libera in Piazzale Boscovich, dove andranno in scena Holi Dance Festival e la one-night Diabolika. Quest’anno sono sei i pescherecci selezionati per partecipare alla Molo Street Parade: vere e proprie consolle galleggianti dove si esibiranno un’ottantina di dj sia italiani che stranieri, in rappresentanza dei più variegati generi musicali: urban, edm, house, techno, revival, electro swing e tanto altro ancora. Il tutto mentre sulle banchine del Molo i pescatori serviranno i piatti simbolo della cucina locale, il pesce azzurro, in ossequio al fortunato slogan “dj set & sardoncino” che accompagna la Molo sin dalla sua nascita. Si inizia alle 10 di mattina per concludersi all’una di notte.

Alle 12 entra in scena nella spiaggia libera in piazzale Boscovich Holi Dance Festival, il primo e più importante festival dei colori, con il suo carico di spettacoli, animazione, musica elettronica, scenografie, elefanti mastodontici e inediti laser show. Holi Dance Festival si ispira ad un’antica tradizione indiana, la cui origine si perde nei secoli dei secoli: ogni anno viene celebrata con canti, balli e il lancio di polvere colorata rivolto al cielo, che trasforma i partecipanti in autentici arcobaleni; on stage Danko, EDMMARO, Madras Revolution, Milla De La Soul, Sister Cash e Trashock. Dalle 21, sempre in spiaggia, Holi cede il testimone a Diabolika Reunion Tour con D Lewis, Emix, Paolo Bolognesi, Simone LP ed Henry Pass. Sul Molo del Porto di Rimini, ogni peschereccio si caratterizzerà con le proprie selezioni musicali, curate da Radio Bruno, Coconuts, Wave Music Boat, Baia Imperiale & Samsara; Controsenso & Classic e Gran Caribe. Uno accanto all’altro, con gli effetti speciali garantiti da 150 metri di ledwall, visual, coriandoli e ovviamente impianti audio all’avanguardia. E alle 23.30 la novità assoluta rappresentata dallo spettacolo pirotecnico curato da Antonio Scarpato, autentico maestro del fuoco. Tra i dj guest della Molo 2019 David Morales e Hector Romero, massimi alfieri mondiali della House Music, grazie anche e soprattutto alle loro release con l’etichetta discografica Def Mix. Morales, capace di aggiudicarsi nel 1998 i Grammy Awards (gli Oscar della Musica) deve essere considerato tra i primi ad aver assunto il ruolo di superstar della consolle.

Autentica anteprima della Molo Street Parade, venerdì 28 giugno (dalle 19) entrerà in scena la Eat Parade, in programma dalla Rotonda del Grand Hotel alla zona del Faro di Rimini: street food all’insegna delle eccellenze alimentari locali, pesce azzurro, sardoncino e piadina in primis. Eat Parade prosegue anche sabato 29 giugno. Tra le ulteriori attrattive della Molo, l’Aperol Spritz Van Bar, un bus anni settanta all’altezza del Coconuts dove divertirsi e gustare l’aperitivo e il Casadei Danze Show (area pattinaggio lungomare Tintori) con oltre 50 ballerini che si esibiranno in balli per tutti i gusti e tutte le età, preceduto venerdì dallo show kids “Marco e le Martina’s”. Arte e creatività, infine, con i progetti Made In Rimini, che ha firmato la maglia ufficiale della Molo 2019 e Laba Accademia, che ha scelto la Molo per intraprendere un particolare percorso formativo.

