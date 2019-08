A Mondaino torna "Cuore e fantasia", la 13esima festa del volontariato

Sono attesi tanti ospiti per sabato 3 agosto, per la serata di beneficenza a favore della Caritas interparrocchiale di Saludecio-Mondaino-Montegridolfo. Dalle ore 19 in contemporanea con l’apertura dei punti ristoro, si avvicenderanno sul palco tanti artisti. Ad aprire sarà l’Evergreen band e a seguire gli Ukko boys, la Myo insieme al Coro Allegre Note, Magica Gilly, la Blue in Green Band e tanti altri... Non mancheranno delle testimonianze importanti con Carla in rappresentanza dei volontari della Caritas interparrocchiale, che ci racconterà la sua esperienza di assistenza e cura verso i più bisognosi. Interverrà il dottor Manzo, Presidente del comitato riccionese della Crocerossa e Ivan Cottini, famoso ballerino che ha partecipato anche a Ballando sotto le stelle, portando oltre alla sua esibizione anche la sua testimonianza di lotta alla sclerosi multipla. I volontari di Mondaino sono ispirati nell’organizzazione di questa festa e nel loro lavoro quotidiano, alla costruzione, nel loro piccolo, di un mondo migliore, nel lavoro per il bene comune. Durante la serata verrà ricordato il gruppo Cosmos di Luce sul mare, che come racconta Davide Guidi, organizzatore e membro Caritas “era un gruppo di ragazzi residenti a Luce sul Mare, tra cui si trova anche il nostro amico d’infanzia Maurizio. Qualche anno fa erano 10 e ad oggi sono rimasti solo in due”.