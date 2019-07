Sagra della trippa e dello strozzaprete: la Romagna si mette a tavola

Nel weekend del 20 e 21 luglio si svolgerà a Monte Colombo la tradizionale “Sagra della Trippa e dello Strozzaprete”, giunta quest’anno alla 53esima edizione. Nata a metà degli anni ’60 come “Festa dell’Accoglienza”, la Sagra organizzata dalla Pro Loco di Monte Colombo con il patrocinio del Comune di Montescudo-Monte Colombo, ne mantiene intatta la vocazione turistica, con il numero di visitatori che è costantemente cresciuto negli anni, ma anche lo spirito aggregativo che caratterizza l’organizzazione, la preparazione e la gestione dell’evento che coinvolgono insieme agli associati della Pro Loco, almeno un centinaio di volontari. Si tratta infatti di una delle sagre più importanti dell’intera Provincia di Rimini e i preparativi sono partiti già da diverse settimane: tante le azdore e i cuochi impegnati nella produzione dei mitici “strozzapreti”, fatti rigorosamente con un impasto di sola farina, uova e acqua, del sugo per condirli e ovviamente per cucinare la “trippa” secondo la tradizionale ricetta romagnola. Tutto pronto per l’apertura degli stand, sabato 20 luglio alle ore 17 (domenica 21, invece, saranno aperti anche a pranzo, a partire dalle 12). Non solo buona cucina: oltre alla fiera mercato, come ogni anno, la Pro Loco di Monte Colombo ha deciso di puntare sui concerti e la musica. Quest’anno i protagonisti del sabato sera (ore 21) saranno i “Joe di Brutto”, mentre domenica sul palco saliranno i musicisti dell’Orchestra Luca Bergamini (ore 21). A completare il programma degli spettacoli i “Carry On” (sabato) e “Le Sirene Danzanti” (domenica).