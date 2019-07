Le Sangiovesi tornano sul palco con "Note di donna"

Dopo il grande successo del musical "E' il minimo, giusto?" di Stefano Bianchi, che si è concluso con una donazione di € 4.500,00 a favore de La Prima Coccola onlus, Reparto Terapia Intensiva Neonatale, Ospedale Infermi di Rimini, Le Sangiovesi sono pronte a tornare con un nuovo evento per sostenere un'altra importante causa!

Domenica 28 luglio, alle ore 21.00, presenteranno "Note di Donna", uno spettacolo che racconta con canzoni, musiche, danza, teatro ed emozioni, le mille sfaccettature dell’essere donna, una donna in corsa tra le tante sfide del quotidiano ed in viaggio ideale tra tanti vissuti: l’amore, la maternità, il lavoro, l’adolescenza, l’infanzia…

Lo spettacolo mira a fare riflettere, sorridere e anche emozionare, con lo scopo di diffondere un messaggio di forza e speranza, ma senza dimenticare un pizzico di ironia.

Le Sangiovesi, Anna Maria Sanchi, Doris Vanni, Francesca Gennari, Giovanna Gennari, Ivonne Giovannini, Lara Badioli, Laura Pontellini, Paola Mazzaferro, Simona Trivelli, Stefania Palmetti, sono dieci ragazze marignanesi che condividono la passione per il canto e per la musica. Con l’allegria e l’entusiasmo che le contraddistingue, desiderano non solo divertire ed emozionare, ma anche fare qualcosa di buono per gli altri e sostenere cause importanti. Questo evento non sarà da meno: infatti lo spettacolo, a ingresso libero, andrà a sostenere le azioni dell'Associazione Il Punto Rosa, che affianca le donne operate di carcinoma mammario, in un percorso di condivisione e vicinanza nel percorso della malattia e oltre, nella guarigione .

L'evento è organizzato dall'Associazione "E Sarà Gioia", Gruppo Giovani e Parrocchia di San Giovanni Battista Monte Colombo, con il patrocinio del Comune di Montescudo - Monte Colombo ed il contributo della Pro Loco di Monte Colombo

Alla serata parteciperanno anche ASD B-YOU, un’associazione di danza, teatro e libera espressione, coordinata da Barbara Bianchi, che realizza intense coreografie, mettendo in scena l’individuo, con le proprie possibilità e risorse, la sua capacità di affidarsi agli altri, ed esprimersi liberamente attraverso corpo ed anima.

Presenti anche i meravigliosi ragazzi di anche Cuore21 e Centro21, Associazione di volontariato che si adopera per promuovere le autonomie di ragazzi con la sindrome di down, che danzeranno su alcune delle canzoni cantate da Le Sangiovesi. A fare da cornice, la professionalità di Diana Saponara, presentatrice ed attrice della serata.

Piazza San Martino di Tours - Monte Colombo

Presenta Diana Saponara

con la partecipazione straordinaria dei ragazzi di Cuore 21 & Centro21 Riccione

e di ASD B-You, compagnia di teatro acrobatico di Barbara Bianchi

Ingresso a offerta libera - Il ricavato della serata sarà devoluto a Associazione il Punto Rosa

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al teatro Rosaspina di Montescudo