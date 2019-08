Montefiore Conca: sport, divertimento, musica e arte

Continua il programma dell'agosto montefiore con le competizioni di “Assieme a Micol”, il primo torneo stracittadino di calcetto all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme che si concluderà il 14 agosto.

Mercoledì 7 agosto, alle ore 21.00 in piazza della Libertà, appuntamento con lo scrittore Paolo Poponessi, che introdurrà la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Lo sguardo ad Oriente”. Durante il reading, organizzato dal Comune di Montefiore Conca in collaborazione con l’Associazione Culturale Identità Europea, il commento musicale di Brian Bartolucci al fluato traverso (ingresso libero).

Serata all’insegna del divertimento in compagnia, quella di venerdì 9 agosto, con il Green Spritz Dinner Party. All’interno della cornice del giardino parrocchiale di Montefiore Conca, in attesa di vedere le stelle cadenti, apericena con DJ set e alle 22:30 spaghettata. In tema con il titolo della serata, per entrare sarà obbligatorio indossare qualcosa di verde! Infoline: 338 3864140.

Sabato 10 agosto il MISAM, il museo di arte contemporanea all’aperto, allestito in località Montemaggiore, si arricchirà di una nuova opera scultorea. Alle 19,30, infatti, grazie all’impegno dell’associazione Culturale Montemaggiore Arte, presso il Terrazzo dell’arte, sarà inaugurata l’opera monumentale del ceramista e scultore faentino Guido Mariani.

Per la serata ci si trasferirà poi in piazza della Libertà, dove a partire dalle 21.00, di potrà apprezzare il concerto della chitarrista Veronica Rambelli. Nelle corde della solista di Bertinoro, un coinvolgente repertorio Pop, Rock e Soul che spazia tra i successi degli anni “80 e “90 (Ingresso libero).

Chiuderà la settimana, domenica 11 agosto, il primo Raduno Vespa, Ape e Scooter, il motoincontro dedicato ai giovani, organizzato dalla Proloco di Montefiore in collaborazione con l’Officina Brillo di S.Clemente. Appuntamento a partire dalle ore 17.00. Dopo il giro turistico attraverso i suggestivi scorci delle colline della Valconca si cenerà tutti insieme a Montefiore Conca, per iscrizioni e informazioni: Lorenzo 349 0912830.

Alle 21.00 appuntamento in piazza della Libertà con i Bar Mario, la tribute band di Ligabue, che offrirà al pubblico un vibrante show attraverso i brani più amati e conosciuti del cantautore emiliano (ingresso libero).