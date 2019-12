Montefiore si trasforma in un piccola Betlemme con il Presepe vivente

A Montefiore Conca torna il presepe vivente: dal 26 al 29 dicembre, il centro storico si trasforma in una piccola Betlemme, avvolto in una suggestiva atmosfera dal significato religioso. Proprio nel cuore di uno dei borghi più belli e amati d’Italia, numerosi figuranti parteciperanno ad un’iniziativa che, da tre decadi, coinvolge ed unisce gli abitanti del Comune con quelli dei paesi limitrofi.

L’intento di evocare il ricordo della notte di Betlemme e del cammino dei Re Magi, porta attorno alla rocca animali, pastori e rappresentazioni culturali. Non mancheranno la riproduzione dei mestieri antichi e gli zampognari, un teatro all’aperto e tante occasioni per riempirsi gli occhi, e il cuore, con le luci e la felicità del Natale.

Saranno giorni di festa, di gioia, condivisione e religione. Giorni per stare insieme davanti agli spettacoli e alle rappresentazioni storiche dei figuranti. Giorni per evocare, ricordare e stare insieme. In fondo, sono proprio questi i valori del Natale.

L’appuntamento è dunque a Montefiore Conca, il 26 e 29 dicembre dalle 17:00 alle 19:00 e il 28 dalle 20:30 alle 22:00.

Biglietto di ingresso 4,00 euro.

Bimbi gratuiti sotto i 12 anni