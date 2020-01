I racconti dall’arnia e la tombola della "Bee...fana"

Vivere il Natale a Montegridolfo. Piccole iniziative per il bello di ogni età. I RACCONTI DALL'ARNIA. LA TOMBOLA DELLA BEE..FANA. Un laboratorio di gioco e apprendimento di Claudia Gallo a Montegridolfo.



Sarà come trasformarsi per un giorno in un’ape: andare in giro per l’alveare, lavorare operosamente in compagnia per fare il miele e magari, conoscere pure l’ape regina, tutto ciò sotto la sapiente regia di Claudia Gallo.

Così si presenta il pomeriggio organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Montegridolfo e dedicato ai bambini: divertimento ed apprendimento.

Un laboratorio didattico, fatto di giochi, racconti, colori, che prendendo spunto dalla befana e la tramuta in “bee..fana” e che accompagnerà per un paio di ore, i più piccoli alla scoperta di un mondo nascosto, quello dell’arnia.

Claudia Gallo è una specialista in questo -per il suo pubblico è diventata quasi una fata “ape”- svolge la sua attività presso le scuole ed i musei del circondario, in particolare per la didattica del Museo Etnografico degli Usi e Costumi della Gente di Romagna a Santarcangelo di Romagna.

Il pomeriggio è aperto a tutti liberamente, grandi e piccini. Lì per lì sarà bello vedere come i genitori o i giovani si avventureranno nella costruzione delle cartelle della tombola della bee..fana; sarà altrettanto divertente riprendere nei giorni seguenti (e perché no, proprio nel giorno della befana) le cartelle costruite insieme e che verranno regalate ai bambini. Ci sarà anche una merenda a base di panettone e di pandoro per ricordarsi che, il Natale è un momento da vivere insieme ai propri cari, magari scoprendosi “compagni di gioco”, con un’avvertenza: a questo appuntamento non c’è da portare nulla, se non la fantasia.

Allora in attesa della befana, divertiamoci con la bee..fana e i racconti dall’arnia, presso la Palestra comunale di Trebbio, domenica 5 gennaio, alle ore 16.00. Ingresso libero

