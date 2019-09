In Valconca al via al primo "E-bike tour": in sella alle bici elettriche per scoprire il territorio

Sabato 14 settembre nel Comune di Montescudo- Monte Colombo si svolgerà la prima tappa dell’E-Bike Tour della Valconca organizzato da Kenny Motors. Il programma prevede alle ore 15 la partenza dal negozio di Sant’Andrea in Casale, dove sarà possibile noleggiare le biciclette elettriche adatte al percorso e messe a disposizione dallo staff, quindi il tour nel Comune di Montescudo-Monte Colombo con tappa alla Fattoria del Piccione a San Savino. “Sarà l’occasione”, spiegano gli organizzatori, “per degustare prodotti tipici locali, unendo una sana gita in e-bike attraverso i sentieri e le meraviglie storiche del nostro entroterra, valorizzando così l’immenso patrimonio che ci appartiene e che vorremmo far conoscere ancora di più attraverso sfumature, colori e sapori mai provati prima”. “Kenny Motors ha scelto per come scenario di questa esperienza il territorio del Comune di Montescudo-Monte Colombo”, spiega il Sindaco Elena Castellari, “e come Amministrazione Comunale non possiamo che esserne fieri e ringraziare gli organizzatori per l’opportunità che hanno dato ai partecipanti di visitare le nostre splendide campagne e alcuni dei luoghi più belli del nostro Comune. Questo evento ci permette inoltre di intercettare un turismo slow e rispettoso dell’ambiente che rappresenta un target sicuramente interessante per l’offerta delle imprese del nostro territorio, e su cui stiamo puntando, anche sostenendo le iniziative dei privati che ci vengono proposte, come questa”. La partecipazione all’E-Bike Tour prevede l’iscrizione a pagamento comprensiva di noleggio e-bike e degustazione. Per informazioni e prenotazioni: 0541/857821.