Fiera della patata e festa degli gnocchi per gli amanti della tradizione

Il 10 e 11 agosto La Pro loco di Montescudo organizza la 47a Sagra della Patata come sempre il secondo week end di agosto. Durante la manifestazione Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i dolci ed il gelato di patate.

Sabato sera stand gastronomici e orchestra.

Domenica pomeriggio e sera stand gastronomici e orchestra.

Nel caratteristico borgo di Montescudo si svolge, nelle due giornate della Sagra della Patata, anche la Fiera del Perdono.

Vi si può trovare la patata montescudese (prodotto principale) venduta direttamente dal produttore al consumatore, il vino locale (“Monte dello Scudo”, Sangiovese superiore d.o.c.), l’olio, i funghi, il miele, le terracotte, manifattura locale artigianale (le tele stampate a ruggime), con annesso mercatino generale. Un’attrattiva assolutamente da non perdere.

Gli stand gastronomici saranno in funzione dalle 18.00 alle 23.00 sia sabato che domenica con tutti i prodotti a base di patate, e domenica potrete gustare gli gnocchi anche a pranzo dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 23.00.

Navetta e parcheggio gratuiti a disposizione dei visitatori.