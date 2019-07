Moonday. Solo di lunedì: yoga, sport, buon cibo e musica dal vivo sotto le stelle

In occasione della ricorrenza dei 50 anni dall’allunaggio il Comitato Parco Sport Village, con il patrocinio del Comune di Riccione, organizza quattro serate sotto le stelle al Parco della Resistenza. La nuova rassegna, dal titolo Moonday. Solo di lunedì, comincia il 15 luglio con un programma che prevede attività sportive, musica dal vivo, buon cibo a partire dal tardo pomeriggio. La prima giornata propone dalle 18 alle 19 attività di Hatha Yoga e ginnastica Tribal Fit, rivolte ad adulti e bambini mentre, sempre dalle 18 chi vuole può provare a cimentarsi con il pattinaggio artistico. Alle 18.30 è il momento del workshop Tecno Sartoria, un laboratorio per realizzare creazioni su misura con ospiti del mondo dell’handmade (per info e prenotazioni 3281144 066), mentre dalle 19 alle 22 è in programma la cena argentina a cura di Kiosquito 46 con le sue specialità dolci e salate, accompagnata dalle note di Riviera Guitar. Non mancano in serata le iniziative per i più piccoli che dalle 21 possono partecipare a giochi e letture interattive.

Il ricchissimo programma a partire dalle 21.15 prevede letture e live painting con la partecipazione di Massimo Modula, mercatino artigianale, musica e tango argentino con i maestri Efrem Bianchi y Khrystyna Beloventseva del Blue Line Tango Academy e la milonga.

La serata a tema è infatti dedicata a Ruben Juarez el Bandoneonista de Buenos Aires, uno dei più grandi bandoneonista argentini.

Moonday. Solo di lunedì si ripete il 22 e il 29 luglio e il 5 agosto, quattro serate all’insegna del benessere e del divertimento dove si alterneranno diverse discipline sportive, tra cui l’open day del calcio giovanile il 22 luglio, moltissime attività dedicate ai più piccoli, musica e specialità gastronomiche.

Il progetto è in collaborazione con la Polisportiva comunale e Polisportiva Riccione Football’s Future. Tutte le attività, salvo le cene, sono gratuite e si svolgono nell’area del parco con ingresso da via Castrocaro.