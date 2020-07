A Morciano risate con il teatro per famiglie e una serata al cinema con "Ploi"

Dopo il successo del cinema all'aperto, Morciano Estate Aperta prosegue con il teatro per famiglie, un appuntamento imperdibile per grandi e piccini mercoledì 15 luglio ore 21.15: risate assicurate per una serata all'insegna della spensieratezza.

In scena gli esilaranti pupazzi del "Teatrino dei Piedi". Veronica Gonzalez ha due piedi, come tutte le persone di questo mondo... ma i suoi piedi sono speciali: si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso il cielo, facendo diventare gambe e piedi dei burattini viventi, in una galleria di fantastici personaggi che interpretano, a ritmo di musica, storie piene di fantasia e poesia.Venerdì 17, invece, spazio al cinema all'aperto con la proiezione del film di animazione "Ploi"