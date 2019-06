“E bravi, tutti” in mostra al No Limits to Fly

Inaugura venerdì 21 giugno (ore 20.30) alla galleria No Limits to Fly, la mostra collettiva “E bravi, tutti” degli artisti che hanno preso parte ai tre open days dei mesi scorsi. Negli spazi di via Bertola 17, sono ventuno i partecipanti all’esposizione che presentano una nuova opera, realizzata dopo l’esperienza degli open days. Pittura, scultura, fotografia, per gli artisti provenienti da Emilia, Romagna e Marche che, alcuni per la prima volta, hanno deciso di “buttarsi” nell’avventura di una mostra. «La scommessa non era facile: mettersi in gioco, scoprire l’intimo dei pensieri, delle speranze, dei desideri, affidarsi alla curiosità dei visitatori…», afferma l’architetto Moreno Mondaini, titolare dalla galleria e ideatore del progetto. Scommessa riuscita, dato che sono stati oltre 350 i visitatori ai tre open days di aprile e maggio, e – soprattutto – si è creata «una community artistica, solidale che ha animato la galleria», prosegue Mondaini. Venerdì 21 giugno conclusione del progetto con la collettiva che riunisce tutti e 21 i partecipanti. La mostra rimane aperta fino al 28 giugno (chiusa domenica e lunedì), negli orari 10.30-12.30 e 17-19, sempre con ingresso libero.