La mostra fotografica "Caraiba", viaggio nelle mete paradisiache

Venerdì 25 ottobre, alle 18.30, verrà inaugurata nell'agenzia viaggi Msafiri la mostra fotografica dal titolo “Caraiba. In viaggio nella regione di Bahia” che rimarrà visibile fino al 30 novembre. "Caraiba" è una parola, attribuita nel 1584 a padre José de Anchieta, gesuita e missionario spagnolo, con la quale gli indios brasiliani, indicavano la “cosa soprannaturale” ed è stata scelta come titolo della mostra fotografica in programma dal 25 ottobre al 30 novembre. Le foto sono il frutto di un viaggio di Ino Lucia e Roberta Montagnini nella regione di Bahia famosa per essere la più africana del Brasile, in cui fu portato il numero maggiore di schiavi dal continente nero, e che quindi sa molto di centro Africa. La bellezza perturbante di questo posto, dove fiumi caldi e trasparenti escono immacolati dalla foresta e vanno a sciogliersi nell’oceano su un litorale che cambia forma e colori ad ogni ora, ha ispirato gli autori nel cogliere le immagini di grande suggestione. Gran parte delle foto sono state scattate nella zona tra Porto Seguro, Trancoso e Caraiva, con pellicole in origine cinematografiche riprocessate e assemblate, nel 2014, nel formato 135 mm da un laboratorio di Milano. Il risultato finale, frutto della sensibilità degli autori e del trattamento fotografico, è una serie di immagini di grande fascino capaci di trasmettere una atmosfera quasi “fuori dal tempo”. La mostra verrà inaugurata, con la presenza degli autori, alle ore 18.30 e durante l’evento di inaugurazione Francesca Mairani e Mauro Paccapelo leggeranno alcuni brani scelti per introdurre la mostra. In conclusione sarà offerto un piccolo aperitivo a tutti gli intervenuti.