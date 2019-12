"Le gru sono tornate" in mostra alla galleria No Limit to Fly

Le gru sono tornate...È in corso alla galleria No Limits to Fly la collettiva “Le gru sono tornate”, negli spazi di via Bertola 17 a Rimini. In mostra sette artisti – Massimo Amanati, Susanna Beverini, Liliana Borgia, Simona Casadei, Davide Grassia, Mario Rey Cannito, Leonardo Rossi – le cui opere saranno esposte fino al 6 gennaio 2020. Il titolo della mostra “Le gru sono tornate” fa riferimento alle duecento coloratissime piccole gru di carta, realizzate con la tecnica dell’origami, appoggiate sul tetto di vetro dell’ingresso della galleria. Da sempre una delle caratteristiche dello spazio d’arte, le gru erano state tolte perché negli anni si erano rovinate ma ora – spiega Moreno Mondaini, titolare della galleria, «Le gru sono tornate, grazie anche agli artisti e ai visitatori, che hanno partecipato con noi alla preparazione dell’allestimento». La galleria è aperta tutti i giorni, con i seguenti orari: 10-12.30 e 17-19, aperta anche la domenica pomeriggio, chiusa il lunedì.